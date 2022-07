TSE divulga número recorde de eleitores aptos a votar em 2022

Segundo o ministro Edson Fachin, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, dados são ‘efetivamente impressionantes’ e mostram ‘a pujança cívica da cidadania’

MOURÃO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil atingiu número recorde de cidadãos aptos a votar nas eleições



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o número de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Os dados fora divulgados nesta sexta-feira, 15, e mostram que foi atingido um recorde de eleitores aptos, superando a marca de 156 milhões de brasileiros, que poderão votar no primeiro turno, em 2 de outubro deste ano e em um eventual segundo turno em 30 de outubro. Ao todo, 156.454.011 brasileiros estão aptos a votar e ajudar no processo de escolha dos representantes políticos. De acordo com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, os números são “efetivamente impressionantes” e mostram “a pujança cívica da cidadania”, mostrando “o maior eleitorado cadastrado da história brasileira”. Fachin também disse que, “ao divulgar os dados e o perfil que compõe o eleitorado”, a Corte cumpre a missão de organizar e realizar as eleições fundamentais para a democracia. “Este é mais um serviço que a Justiça Eleitoral presta, como tem feito em 90 anos de existência, e em mais de 25 anos do sistema eletrônico de votação em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável”, afirmou.

Segundo o TSE, a votação vai acontecer em mais de 496 mil seções distribuídas em 2.637 zonas eleitorais. Em relação às eleições gerais, houve um aumento de 6,21% do eleitorado. A Corte também informou que mais de 4 milhões de eleitores tiveram o cancelamento de título revertido para essa eleição e que o eleitorado no exterior saltou de 500.727 para 697.078. Outro dado divulgado pelo TSE mostra que 52,65% do eleitorado é composto por mulheres, o que representa 82.373.164 brasileiras. Aproximadamente 36 mil votantes não possuem informação sobre gênero, totalizando 0,02% do eleitorado.

O Estado de São Paulo segue sendo o maior colégio eleitoral do Brasil, abrangendo 22,16% dos eleitores. Na prática, isso significa que um em cada cinco eleitores vive no Estado. A região Sudeste concentra 42,64% do eleitorado nacional. Por outro lado, os três Estados com menor eleitorado estão no Norte, que representa 8,03% dos eleitores. São eles Roraima (0,23%), Amapá (0,35) e Acre (0,38%). Entre as cidades, São Paulo lidera o ranking, com 9,3 milhões de eleitores. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador completam o top 5. O menor colégio eleitoral do país fica na cidade de Borá, no interior de São Paulo, com 1.040 eleitores.