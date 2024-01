Polícia de Pernambuco investiga morte de idoso que caiu da escada rolante em estação de metrô

Conforme a investigação, o acidente envolvendo Manoel Francisco dos Santos Filho, de 75 anos, aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano, mas ainda permanece em análise pela Delegacia da Rio Branco

A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de um idoso de 75 anos que morreu ao cair de uma escada rolante na estação Recife do metrô, no bairro de São José, no centro da capital pernambucana. Conforme a investigação, o acidente envolvendo o idoso Manoel Francisco dos Santos Filho aconteceu no dia 12 de janeiro deste ano, mas ainda permanece em análise pela Delegacia da Rio Branco. “As diligências foram iniciadas imediatamente após o fato e seguirão até a completa elucidação. Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os detalhes”, afirmou a polícia. No dia do acidente, o carrinho de um ambulante ficou preso no topo da escada rolante. O comerciante e outro passageiro caíram. No meio da aglomeração formada, o idoso tentou sair pela estrutura lateral do equipamento. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de quase 7 metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Procurada, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não se pronunciou. O espaço permanece aberto para manifestação. A reportagem também aguarda o retorno do advogado Kleber Freire, que representa a família da vítima.

*Com informações do Estadão Conteúdo