Ex-jogador Marcelinho Carioca é sequestrado em São Paulo

Carro do ex-jogador foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 18, em Itaquaquecetuba, na Grande SP; duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram presas

MAURILO CLARETO/ESTADÃO CONTEÚDO Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, está desaparecido e polícia investiga o caso



O ex-jogador e ídolo do Corinthians Marcelinho Carioca está desaparecido desde domingo, 17. O carro dele foi encontrado em Itaquaquecetuba nesta segunda-feira, 18, na Grande São Paulo, onde o jogador foi secretário municipal de Esporte e Lazer. Ele foi visto pela última vez no “Tardezinha”, show promovido pelo cantor de pagode Thiaguinho, que neste final de semana foi realizado na Neo Química Arena, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. De acordo com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, a polícia informou que o carro de Marcelinho Carioca foi visto rodando durante a madrugada em Cidade Tiradentes, também na zona leste, e, posteriormente, foi abandonado no município, onde o jogador foi encontrado. Após o sumiço, Marcelinho apareceu em um vídeo com sinais de agressões. O ex-atleta estava com um olho roxo e confirmou que se envolveu com uma mulher casada. “Estava no show em Itaquera. Eu saí com uma mulher que é casada. O marido dela pegou, me sequestrou e esse foi B.O”, disse. Na sequência, a suposta amante aparece e confirma o ocorrido. Marcelinho foi levado a uma delegacia no Itaim Paulista. Após o depoimento, o ex-atleta foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no centro da capital paulista.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso, inicialmente, estava sendo investigado como desparecimento de pessoa e localização de veículo, na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos, segundo informou a pasta. “A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado hoje, 18, abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, disse a SSP. Duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram presas na manhã desta segunda-feira, no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista. A pasta afirmou “que a ocorrência está sendo registrada pela Polícia Civil, que apura toda as circunstâncias dos fatos”.

Nas redes sociais, Marcelinho compartilhou um vídeo ao lado de Thiaguinho, onde agradecia o carinho e parabenizava o amigo pelo evento. Durante a apresentação, o cantor chegou a agradecer no palco a presença do ex-jogador de futebol.

Carreira

Marcelinho Carioca começou sua carreira pelo Flamengo, porém se destacou atuando pelo Corinthians. O ex-atleta atuou em 423 partidas entre 1994 e 2001, com 224 gols pela camisa do Timão. Pela equipe paulista, conquistou o Mundial de Clubes da Fifa (2000), duas vezes o Campeonato Brasileiro (1998 e 1999), uma Copa do Brasil (1995), além de quatro campeonatos estaduais. Ele também teve passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o Santos e o Vasco. Marcelinho também foi comentarista esportivo e depois migrou para a carreira política, chegando a ocupar um cargo na Câmara dos Deputados. Também foi secretário municipal de Esporte e Lazer de Itaquaquecetuba, função que ocupou até janeiro deste ano.