Com sinais de agressão, Marcelinho Carioca aparece em vídeo e confirma sequestro

Ex-jogador afirma que se envolveu com uma mulher casada e que foi sequestrado pelo próprio marido

Reprodução/Redes sociais Marcelinho Carioca confirma sequestro em vídeo



O ex-jogador Marcelinho Carioca aparece em um vídeo confirmando que se envolveu com uma mulher casada após o show do cantor “Thiaguinho”, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O ex-atleta aparece com o olho roxo dizendo que se envolveu com a mulher e que o próprio marido sequestrou ambos ao descobrir a traição. Na sequência, ele os colocou em cativeiro. “Estava no show em Itaquera. Eu saí com uma mulher que é casada. O marido dela pegou, me sequestrou e esse foi B.O”, disse. Na sequência, a suposta amante aparece e confirma o ocorrido. A assessora de imprensa de Marcelinho, Alessandra Zanchetta, disse que o empresário Luan Zaviolo, que administra um resort da família de Marcelinho no interior de São Paulo, falou com o ex-jogador, que estava em cativeiro, via WhatsApp. No tarde desta segunda-feira, 18, o ex-atleta foi libertado do sequestro. Veja o vídeo abaixo:

Marcelinho Carioca tinha sido visto pela última vez na noite deste domingo, 17, durante o “Tardezinha”, festival que ocorreu na Neo Química Arena, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O carro dele foi encontrado em Itaquaquecetuba nesta segunda-feira, 18, na Grande São Paulo, onde o ex-jogador foi secretário municipal de Esporte e Lazer. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado como desparecimento de pessoa e localização de veículo, na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos, segundo informou a pasta. “A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado hoje, 18, abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, disse a SSP. Duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso foram presas na manhã desta segunda-feira, no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista. Nas redes sociais, Marcelinho compartilhou um vídeo ao lado de Thiaguinho, onde agradecia o carinho e parabenizava o amigo pelo evento. Durante a apresentação, o cantor chegou a agradecer no palco a presença do ex-jogador e ídolo do Corinthians.