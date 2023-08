Polícia pede prisão de irmão de suspeito de atirar e matar soldado da Rota

Homem apontado como autor do disparo se entregou à polícia no último domingo, 30; até o momento, 14 mortes foram confirmadas desde o início da Operação Escudo, na Baixada Santista

Arquivo Pessoal/Patrick Bastos Reis Patrick Bastos Reis foi baleado e morto na última quinta-feira, 27, no Guarujá



A Polícia Civil de São Paulo solicitou a prisão do último suspeito de participar da morte do soldada da Rota Patrick Bastos Reis. O policial fazia um patrulhamento em uma comunidade no Guarujá, na Baixada Santista, na quinta-feira, 27, quando foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira, 1º, em Santos. O suspeito é irmão do homem apontado pelas investigações como o autor do disparo que vitimou o soldado. O jovem se entregou à polícia no último domingo, 30. Derrite foi até Santos após dois policiais militares serem baleados nos bairros Campo Grande e Morro São Bento. Uma policial militar foi atingida nas costas. Apesar do susto, ela corre risco de vida. “Quatro indivíduos fortemente armados aproveitaram um momento em que a viatura estava estacionada para atacar a policial”, afirmou Derrite.

Segundo o secretário, os suspeitos chegaram a voltar no local para matar a policial, mas foi salva por um outro agente. “O parceiro dela percebeu, pelo som, que eles estavam voltando. Ele se afastou, ficou em uma posição estratégica e surpreendeu os criminosos. Essa atitude salvou a vida dele e da sua parceira”. De acordo com informações da SSP, os suspeitos fugiram em direção ao Morro São Bento. Lá, uma viatura foi atacada e um policial foi baleado na perna. Os agentes trocaram tiros com os suspeitos e um deles acabou morrendo. De acordo com a pasta, ele tinha passagem por sequestro e era foragido da Justiça. Uma outra viatura foi atacada por criminosos no Morro Jabaquara e um outro suspeito acabou morrendo no confronto. Outros dois foram presos por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Ainda segundo a SSP, os policiais apreenderam quase mil porções de drogas, além de fuzil, pistolas e telefones celulares. O policial ferido no Morro São bneto também não corre risco, segundo o secretário.