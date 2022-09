Polícia de SP prende primeiro suspeito de assassinar vencedor da Mega-Sena

Governador Rodrigo Garcia deu a notícia em seu Twitter; Jonas Lucas Alves Dias morreu na última terça-feira após ter sido sequestrado em Hortolândia, no interior paulista

Reprodução/Facebook/Arquivo pessoal Jonas Lucas Alves Dias ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena, mas não mudou estilo de vida



O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou neste sábado, 17, que a Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos do assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, vencedor da Mega-Sena sequestrado em Hortolândia, no interior paulista, e encontrado perto da cidade, na Rodovia dos Bandeirantes. “Informo aqui em primeira mão: a Polícia Civil esclareceu o crime do assassinato do ganhador da Mega-Sena, que aconteceu em Hortolândia, no dia 14 de setembro. Um dos criminosos já está atrás das grades. Mais detalhes em breve”, disse o governador. O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia concederá entrevista coletiva às 16h para informar o que foi descoberto até agora.

Jonas ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020, mas não mudou seu estilo de vida. Permaneceu na mesma casa e segui a mesma rotina. Na última terça-feira, 13, ele saiu para caminhar e não voltou. Seu corpo foi encontrado com sinais de espancamento. Os bandidos conseguiram sacar R$ 20 mil por meio de transferências bancárias e por Pix. Houve uma tentativa frustrada de saque de R$ 3 milhões. A vítima foi encontrada com vida, foi socorrida, mas morreu no caminho do hospital. Exames apontam traumatismo cranioencefálico como causa da morte.