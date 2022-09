Ganhador da Mega-Sena é assassinado no interior de São Paulo

Vítima, de 55 anos, foi encontrada morta com sinais de espancamento às margens da Rodovia dos Bandeirantes

Reprodução/Facebook/Arquivo pessoal Jonas Lucas Alves Dias, ganhador da Mega-Sena em 2020, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 14, em Hortolândia



Jonas Lucas Alves Dias, ganhador da Mega-Sena em 2020, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 14, em Hortolândia, no interior de São Paulo. A vítima, de 55 anos, estava com sinais de espancamento às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Jonas chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte, segundo atestado de óbito, foi traumatismo cranioencefálico. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, foram realizadas inúmeras tentativas de saques da conta da vítima. Inclusive, uma delas de R$ 3 milhões. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que aproximadamente R$ 2o mil foram retirados da conta de Jonas por meio de transferências bancárias e via Pix. Além disso, o cartão de débito dele foi levado pelos criminosos. Em relação ao caso, a informação é de que o ganhador da Mega-Sena saiu para caminhar na manhã de terça-feira, 13, e não voltou para casa. Sem notícias, a família da vítima registrou Boletim de Ocorrência do desaparecimento. No dia seguinte, o corpo da vítima foi encontrado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.