Polícia de SP resgata mais de 70 animais e prende homem por maus-tratos na Zona Leste

Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira, 29, suspeito de maus-tratos no bairro Penha de França, na Zona Leste de São Paulo. No total, 78 animais foram resgatados em situação dentro de uma clínica veterinária. Os policiais encontraram aves de diferentes espécies, gatos e cachorros. A ação foi realizada por policiais da 1° Delegacia de Polícia de Investigações contra o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados, em parceria com a Divisão de Vigilância de Zoonoses. O caso já vinha sendo investigado pela Zoonoses, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). De acordo com a pasta, os policiais foram até o local acompanhados do dono do imóvel e encontraram alguns cães sujos e assustados dentro de uma das salas. Em outro pavimento, os agentes localizaram diversos gatos em situação semelhante, todos com leucemia felina. Na clínica também haviam aves como papagaios, galinhas, pombas e patos. O homem contou aos policiais que não tinha autorização para manter nenhum desses animais. Após uma vistoria, os policiais encontraram ainda sete carcaças de cães dentro de um freezer. Foram resgatados 50 gatos, 20 cachorros e oito aves de espécies diversas, segundo a SSP. O local foi interditado. As aves foram apreendidas e levadas a um lugar apropriado e os demais animais ficaram aos cuidados de uma ONG, aguardando os próximos direcionamentos da vigilância. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e encaminhado à 1ª Delegacia DIICMA. O caso foi registrado como crime ao meio ambiente por matar espécimes de fauna silvestre e praticar ato de abuso a animais.