Defesa Civil de Santa Catarina confirma sexto tornado a atingir o Estado só em novembro

Fenômeno foi registrado em Rio das Antas; cidades de Cunha Porã, Tubarão, Itá, Sombrio e Urupema também foram afetadas ao longo do mês

Divulgação/Defesa Civil de Santa Catarina Imagens compartilhadas nas redes sociais confirmaram a ocorrência do tornado



A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina confirmou a ocorrência de mais um tornado, registrado em Rio das Antas, no oeste catarinense. Este é o sexto tornado que atingiu a região apenas em novembro deste ano. As cidades de Cunha Porã, Tubarão, Itá, Sombrio e Urupema também foram afetadas ao longo do mês. Fenômeno inicialmente não foi confirmado pelas imagens do radar meteorológico de Chapecó e o veredito se deu a partir da análise de fotos e vídeos que circularam nas redes sociais O tornado causou estragos, com relatos de destelhamento, danos à vegetação e plantações, e destruição parcial de um galpão. Além disso, uma cratera se abriu no km 113 da rodovia SC-135. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trecho segue com interdição total, sem previsão para liberação. O asfalto na estrada cedeu após a passagem do tornado. Apesar disso, o órgão classificou o fenômeno como de baixa intensidade. A previsão para o final de semana é de calor e grandes chances de novos temporais.

*Com informações do repórter Jucinei da Chaga