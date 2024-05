Polícia desarticula quadrilha de golpistas de máquinas de cartão em São Paulo

Esquema envolvia criminosos disfarçados de entregadores, que abordavam as vítimas em suas residências oferecendo presentes em troca de uma taxa de entrega

Epitácio Pessoa/Estadão Conteúdo Criminoso confessou fazer parte de uma organização especializada nesse tipo de golpe e revelou ter lucrado mais de R$ 150 mil



A polícia de São Paulo desarticulou uma quadrilha que aplicava golpes utilizando máquinas de cartão de crédito. O esquema envolvia criminosos disfarçados de entregadores, que abordavam as vítimas em suas residências oferecendo presentes em troca de uma taxa de entrega. Um dos golpistas conseguiu roubar R$ 2.500 de uma vítima, utilizando uma máquina para capturar a senha do cartão. Após ser detido pela Polícia Militar, o criminoso confessou fazer parte de uma organização especializada nesse tipo de golpe. Ele revelou ter lucrado mais de R$ 150 mil com essa prática criminosa e foi preso em flagrante por estelionato e furto. As autoridades continuam investigando o caso para identificar outros membros da quadrilha envolvida no esquema fraudulento. O golpe do presente falso tem se tornado cada vez mais comum em São Paulo, deixando a população em alerta. A polícia orienta que as pessoas fiquem atentas a possíveis golpes, principalmente envolvendo entregadores desconhecidos. A recomendação é sempre verificar a identidade do entregador e desconfiar de ofertas muito vantajosas.

A ação da polícia foi fundamental para desmantelar essa quadrilha e evitar que mais pessoas fossem vítimas desse golpe. A prisão do criminoso em flagrante demonstra o comprometimento das autoridades em combater esse tipo de crime. A população deve colaborar denunciando atividades suspeitas e tomado medidas de segurança para se proteger de golpes como esse.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA