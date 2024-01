Polícia diz que corpos estavam ao lado de helicóptero que caiu a caminho de Ilhabela

Devido ao mau tempo, polícia adiou para este sábado o processo de retirada das vítimas da região de mata em Paraibuna, onde a aeronave caiu

Divulgação/PMSP Helicópteros da PM usados no resgate dos corpos dos quatro ocupantes que helicóptero que caiu em Paraibuna



O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31 de dezembro foi encontrado nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Militar de São Paulo. Os corpos das vítimas estavam próximos à aeronave, que ficou completamente destruída após a queda. A operação de busca durou 12 dias e contou com a participação da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Militar. Ainda não se sabe se as vítimas morreram no momento do acidente ou posteriormente. “Os técnicos do IML e do Instituto de Criminalística vão fazer toda a perícia dos corpos”, informou Paulo Sérgio Rios Campos Mello, diretor do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas). O helicóptero foi localizado na região de mata em Paraibuna, às 9h15. As vítimas são Luciana Rodzewics, de 46 anos, sua filha Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, o piloto Cassiano Teodoro e o amigo da família Rafael Torres. O helicóptero, de prefixo PR-HDB e modelo Robson 44, decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, às 13h15 do dia 31 de dezembro, com destino a Ilhabela, no Litoral Norte. O último contato oficial com a aeronave ocorreu às 15h10, segundo informações da Polícia Militar.

De acordo com familiares, Luciana e Letícia foram convidadas por Rafael para fazer um passeio de helicóptero de última hora. Elas moravam na zona norte de São Paulo e nunca tinham feito um voo com este tipo de veículo antes. A hipótese é que o convite tenha surgido durante um encontro no domingo, dia 31. A família acredita que o passeio seria rápido, apenas de ida e volta. No entanto, a aeronave fez um pouso de emergência em uma área de mata durante a tarde do mesmo dia. Letícia enviou mensagens ao namorado relatando o mau tempo e o medo durante a viagem. Segundo a polícia, bombeiros vão acessar o local via aérea para retirar os corpos. No entanto, devido ao mau tempo, os corpos só serão retirados da mata neste sábado, 13. “Policiais militares do Comando de Aviação e do Corpo de Bombeiros permanecerão na mata durante madrugada, mantendo a preservação da área e preparando a exfiltração, que ocorrerá amanhã”, informou a PM. “Na primeira oportunidade, considerando as condições meteorológicas e o nascer do sol, será iniciada a exfiltração.”

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o piloto Cassiano Teodoro teve sua licença e habilitações cassadas em setembro de 2021 por condutas infracionais graves à segurança da aviação civil. No entanto, em outubro de 2023, após cumprir o prazo máximo de dois anos para a penalidade, ele obteve uma nova licença para Piloto Privado de Helicóptero (PPH), que não autoriza voos comerciais de passageiros. A defesa de Cassiano Teodoro não foi localizada pela reportagem. A queda do helicóptero foi alertada por volta das 22h40 do dia 31 de dezembro, mas a aeronave desapareceu no caminho para Ilhabela.