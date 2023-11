Polícia do Paraná prende três integrantes de grupo envolvido com o ‘Jogo do Tigrinho’

Durante a ação, os policiais apreenderam carros e motos de luxo, dinheiro, seis celulares, duas armas de fogo e um tablet

Adilson Domingues/PCPR Polícia apreendeu carros de luxo durante a operação



Três homens suspeitos de serem integrantes de um grupo envolvido em jogos de azar foram presos neste domingo, 19, pela Polícia Civil do Paraná. Os suspeitos disponibilizavam um link que direcionava as vítimas jogo online conhecido como “Jogo do Tigrinho”. Durante a ação, os policiais apreenderam carros e motos de luxo, 3,2 mil dólares, R$ 700,00, seis celulares, duas armas de fogo e um tablet. De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam caça-níquel eletrônico para enganar vítimas em todo o país e davam dinheiro para estimular a participação dos alvos. “Após a divulgação e ingresso da vítima no site, eles ficavam com um percentual das apostas e, consequentemente, aumentavam o número de seguidores nas redes sociais. A engenharia social utilizada pelos criminosos funciona como o caça-níquel, pois a possibilidade de a vítima ganhar é pequena, lesando as vítimas”, explicou o delegado Adriano Chofi. Além disso, os criminosos realizavam rifas de carros e valores em dinheiro em perfis nas redes sociais. As vítimas depositavam valores em dinheiro em troca da participação dos sorteios, onde os os prêmios não eram entregues. Segundo a polícia, o grupo chegou a realizar uma ação em um posto de gasolina de Curitiba. O objetivo era obter seguidores nas redes sociais. Na oportunidade, eles ofertaram R$ 8 mil em gasolina para motociclistas. Os suspeitos ainda postavam vídeos com bebidas e veículos de luxos. Os presos são investigados por crime contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem a autorização legal e lavagem de dinheiro.