Polícia do Rio de Janeiro busca motorista de caminhão que matou universitária atropelada na Baixada Fluminense

Autoridades esperam que depoimento de testemunhas e imagens de câmeras de segurança ajudem a identificar o responsável pelo acidente, que fugiu sem prestar socorro

Arquivo Pessoal Camila Florêncio era estudante de engenharia química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro



A polícia do Rio de Janeiro está à procura do motorista de caminhão que atropelou fatalmente uma jovem estudante de engenharia química na Baixada Fluminense. O trágico acidente ocorreu na noite de quarta-feira (22), em uma rodovia no município de Seropédica, vitimando Camila Florêncio, de 21 anos. A estudante, que frequentava a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não sobreviveu aos ferimentos, deixando uma onda de luto entre colegas e na comunidade local. O condutor fugiu sem prestar socorro. Os esforços para encontrar o responsável pelo atropelamento incluem a coleta de depoimentos de testemunhas e a busca por imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do acidente. Este não foi o primeiro incidente envolvendo alunos da Universidade Federal Rural. Anteriormente, a instituição já havia sido abalada pela morte de Bernardo Paraíso, estudante de biologia que foi vítima de uma bala perdida durante um confronto entre grupos milicianos rivais.