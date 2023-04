Polícia do Rio de Janeiro prende ‘Bibi Perigosa’, suspeita de articular ataques no RN

Segundo as investigações, a mulher de 31 anos é apontada como líder de facção criminosa potiguar e se escondia em comunidades cariocas

Reprodução/Jovem Pan News Suspeita de articular ataques no RN é presa no Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste domingo, 2, Andreza Cristina Lima Leitão, de 31 anos, conhecida como “Bibi Perigosa”, suspeita de articular os ataques criminosos no Rio Grande do Norte em março. A mulher foi localizada em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, depois que deixou o Complexo da Penha, na zona norte, onde estava escondida. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a suspeita teria se abrigado em comunidades cariocas dominadas pelo Comando Vermelho após o início dos ataques no Rio Grande Norte, que consistiram em depredação de prédios públicos, incêndio de veículos e residências, assassinatos e roubos em série. Os ataques ocorreram em pelo menos 48 cidades. Ela é considerada a chefe da facção Sindicato do Crime. Segundo a DRE, ela teria assumido o comando da organização após a morte do seu companheiro, em setembro de 2016. Segundo a polícia, a mulher possui diversos processos por tráfico de drogas e organização criminosa, além dos ataques no RN. De acordo com informações do repórter Mateus Koelzer, da Jovem Pan News, ela foi capturada quando se deslocava para um shopping. Ainda segundo o jornalista, as investigações prosseguem, porque mais pessoas podem estar envolvidas no caso. Com ela, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro e joias. Pelas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou que o Estado não permitirá que criminosos de outras regiões venham se esconder na capital carioca. “Não vamos permitir que bandidos de outros estados venham se esconder no nosso Rio de Janeiro. Parabéns aos nossos guerreiros da Polícia Civil”, escreveu Castro. A reportagem tenta localizar a defesa de Andreza Leitão.