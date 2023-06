Polícia do RJ prende dois homens suspeitos de roubarem a mesma vítima duas vezes

Terceiro suspeito de envolvimento no crime é procurado; crimes ocorreram em janeiro e em abril

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Suspeitos foram presos nesta quarta-feira, 21, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense



Dois homens suspeitos de roubarem a mesma vítimas duas vezes foram presos nesta quarta-feira, 21, em Duque de Caxias-RJ, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda procura um terceiro suspeito envolvido no crime. As prisões foram efetuadas por agentes das 25ª DP (Engenho Novo) e da 71ª DP (Itaboraí). De acordo com a corporação, os suspeitos passaram a extorquir a vítima, que teve um prejuízo de R$ 200 mil. Segundo a polícia, o homem e sua família foram rendidos em sua casa, situada em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Depois do roubo, a vítima se mudou para o bairro do Engenho Novo. Entretanto, em abril, o homem foi assaltado novamente pelos mesmos criminosos. A vítima foi ameaçada com o emprego de arma de fogo, além de levar uma facada na mão. Ainda de acordo com a polícia, os roubos causaram um prejuízo financeiro de cerca de R$ 200 mil. A corporação informou que os suspeitos entraram em contato com a vítima após o segundo crime. Eles pediam mais dinheiro para entregar o nome da pessoa que fornecia as informações para os suspeitos executarem o roubo.