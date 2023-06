Empresário é encontrado morto após marcar encontro por aplicativo no Espírito Santo

Suspeito foi preso na capital do Estado após troca de tiros com a polícia

Vítima foi encontrada em seu apartamento



O corpo do empresário David Dal Rio, 34, foi encontrado em seu apartamento por uma amiga com marcas de estrangulamento na noite da segunda-feira, 19, em Vitória, no Espírito Santo. A suspeita é que ele tenha sido morto após um encontro com um homem que conheceu via aplicativo de relacionamento. De acordo com as primeiras informações, o empresário teria levado o suspeito para o seu imóvel. Após a morte da vítima, o homem teria pego as chaves do carro da vítima para deixar o local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Estado, a polícia rastreou o veículo, que foi abordado no bairro Mata da Praia, e o suspeito foi detido, após troca de tiros. A suspeita é que a vítima tenha sido estrangulada com o fio de um ferro de passar.