Operação apreendeu 65 quilos de drogas em casas abandonadas na Represa Billings; dois homens foram presos

Divuglação / Polícia de SP Polícia encontra 'fábrica de drogas' na zona sul de SP; suspeito é morto



A Polícia Militar encontrou, na zona sul de São Paulo, uma “fábrica de drogas” e, durante a ocorrência, baleou um homem, na tarde de quinta-feira (4), no Jardim Santa Terezinha. A ação teve início na Rua Isabel Bueno, às margens da Represa Billings, onde foram apreendidos 65 quilos de maconha, cocaína e crack.

Equipes do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Áreas de Risco (GEPAAR) realizavam patrulhamento náutico quando encontraram três casas abandonadas. No local, os policiais localizaram três suspeitos. Um homem se rendeu e o segundo fugiu. O terceiro tentou sacar uma arma contra os policiais, foi alvejado e levado ao Hospital Parelheiros, mas morreu.

Além das drogas, a polícia apreendeu materiais para separar, pesar e embalar os produtos.

Em uma quarta casa situada no mesmo terreno, os agentes encontraram uma espingarda artesanal e duas de chumbinho. O morador foi conduzido à delegacia e liberado após prestar depoimento.

Incidente com veículo do IML

O veículo do Instituto Médico Legal (IML) que transportava o corpo do suspeito morto no confronto se envolveu em outro incidente na Avenida Senador Teotônio Vilela. Um homem, que fugia a pé após tentar furtar uma casa, entrou na frente do carro oficial e foi atropelado. O suspeito do furto foi preso e encaminhado a uma unidade de saúde.

Os casos foram registrados no 101º Distrito Policial (Jardim das Imbuias). A investigação sobre a morte decorrente da intervenção policial foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).