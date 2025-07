Polícia encontra granada na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo

Esquadrão antibombas foi acionado, mas o artefato não tinha carga explosiva; ainda assim, ele poderia ser recarregado para ser utilizado

Rodolfo Mondoni/Estadão A Polícia Civil deve investigar o caso



A Polícia Militar encontrou uma granada na manhã desta quarta-feira (9), na Praça Roosevelt, no Centro de São Paulo. O esquadrão antibombas foi acionado, mas o artefato não tinha carga explosiva. Ainda assim, ele poderia ser recarregado para ser utilizado. O Grupo de Ações Táticas Especiais da PM usou equipamentos especiais para analisar o conteúdo interno do artefato, e constatou que não havia carga interna. O modelo da granada é o M36.

O objeto foi encontrado inicialmente por um funcionário da zeladoria da Prefeitura de São Paulo, Fernando da Silva. Ele disse ao Estadão que a granada estava com uma pessoa em situação de rua. A Polícia ainda não informou qual a origem do objeto, que estava embalado em um plástico. O esquadrão antibombas isolou a área da praça para fazer a análise do objeto, mas o local já foi liberado. A Polícia Civil deve investigar o caso.

