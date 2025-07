Mais de 300 ônibus foram depredados em São Paulo desde o início da onda de ataques em junho

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, oito veículos foram atacados somente na última terça-feira (8); polícia busca pela identificação dos responsáveis e motivação por trás dos crimes

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Policiais militares reforçam a segurança após atos de vandalismo contra ônibus



A cidade de São Paulo enfrenta uma onda de vandalismo contra o transporte público, com quase 340 ônibus depredados desde 12 de junho. Somente na última terça-feira (8), oito novos ataques foram registrados em diversas regiões da capital, aumentando a sensação de insegurança entre os passageiros. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a SPTrans informaram que a polícia segue investigando os incidentes para identificar os responsáveis e a motivação por trás dos ataques. Uma das linhas de investigação aponta para uma possível relação com disputas entre sindicatos de motoristas e cobradores.

Nos últimos dias, três suspeitos foram detidos. Um homem que jogou uma pedra contra um ônibus no domingo, ferindo uma mulher, foi preso e segue em prisão temporária. Outros dois homens foram presos em flagrante no último sábado, um em Pirituba e outro em Santo Amaro. Um adolescente, também apreendido por envolvimento nos ataques, foi liberado, mas seu celular permanece com a polícia para perícia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A SPTrans orientou os motoristas a interromperem a operação imediatamente em caso de vandalismo, para que os veículos possam ser substituídos, minimizando os prejuízos ao serviço. Enquanto as investigações continuam, a população que depende do transporte público vive um clima de apreensão e medo constante.

*Com informações de Danubia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA