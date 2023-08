Polícia Federal abre inquérito para investigar causas do apagão que atingiu o país na semana passada

Corporação busca investigar possíveis crimes de de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública

evening_tao/Freepik Todas as regiões do Brasil sofreram com uma queda de energia elétrica; PF vai investigar as causas



A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar as causas do apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na semana passada. Segundo a corporação, a investigação ocorre em sigilo e busca apurar os crimes de sabotagem e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. A corporação atendeu um pedido dos feito pelos ministérios da Justiça e de Minas e Energia. A investigação será de responsabilidade da Diretoria de Inteligência Policial da PF (DIP), em Brasília. A queda de energia atingiu todas as regiões do país na terça-feira, 15, por volta das 8h30. O problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). Houve uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil MW de carga em Estados do Norte e Nordeste e também afetou o Sudeste, informou o ministério em conjunto com o ONS. Estados do Centro-Oeste e Sul também confirmaram que foram afetados pelo apagão. Parte da situação já foi normalizada e equipes estão trabalhando para retomada total, segundo comunicado. Até as 10h15, do dia da queda de energia elétrica, 7,5 mil MW dos 16 mil MW interrompidos haviam sido retomados, informou o ONS.

Na quarta-feira, 16, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino enviou um pedido de investigação à PF, após solicitação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. “A providência é necessária em face da ausência de elementos técnicos, até o momento, que expliquem o que ocorreu. Assim, é prudente uma análise mais ampla, inclusive quanto à possibilidade de atos ilícitos”, disse Dino. Segundo o o Ministério de Minas e Energia, atingiu 29 milhões de consumidores no Distrito Federal e em todos os Estados, menos Roraima, que não é conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN), no qual aconteceu o apagão.