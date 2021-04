Polícia Federal anuncia novos diretores e superintendentes

No total, onze setores da instituição sofreram alterações; governo federal destacou o afastamento do delegado Alexandre da Silva Saraiva da Superintendência do Amazonas

Rovena Rosa/Agência Brasil Alterações afetaram Superintendências Regionais de cinco estados



A Polícia Federal (PF) anunciou nesta quinta-feira, 15, mudanças nas chefias das Superintendências Regionais de Santa Catarina, Roraima, Amazonas, São Paulo e Bahia. Segundo nota emitida pelo governo federal, Ricardo Cubas Cesar, Richard Murad Macedo, Alexandre Silva Saraiva, Dennis Cali e Daniel Justo Madruga deixam os cargos em seus Estados, respectivamente. Os novos indicados são os delegados Luiz Carlos Korff Rosa Filho em Santa Catarina, José Roberto Peres em Roraima, Leandro Almada da Costa no Amazonas, Rodrigo Piovesano Bartolamei em São Paulo e Virgínia Vieira Rodrigues Palharini na Bahia.

O comunicado destacou a troca do superintendente do Amazonas. “Em especial, no tocante à alteração da chefia da Superintendência Regional do estado do Amazonas, cumpre esclarecer que o delegado Alexandre da Silva Saraiva, foi comunicado da substituição no decorrer da tarde de ontem, 14”. Ainda nesta quarta-feira, Saraiva enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

As mudanças também acometeram diretorias da PF. Entre elas, a Executiva, na qual o delegado Carlos Henrique Oliveira de Sousa vagou a cadeira para o delegado Cairo Costa Duarte. O delegado Cézar Luiz Busto de Souza deixou a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, que será ocupada pelo indicado Luiz Flávio Zampronha. As diretorias de Inteligência Policial, Técnico-Científica, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação e Inovação também foram alvos das alterações.