Polícia Federal combate fraudes em benefícios previdenciários em São Paulo

Operação Relâmpago aconteceu nesta quarta-feira (18)



A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (18), a Operação Relâmpago, na cidade de São Paulo, com o objetivo de combater a reativação fraudulenta de benefícios previdenciários. A ação visa desmantelar um esquema criminoso que envolvia a instalação de dispositivos eletrônicos clandestinos nas redes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), permitindo o acesso irregular aos sistemas da autarquia e a reativação massiva de benefícios ilícitos. Policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão na capital paulista. A operação contou com a cooperação do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (NUINT) do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), além do apoio do INSS.

A investigação atual é um desdobramento de prisões em flagrante de pessoas que forneciam seus dados bancários para o recebimento indevido de benefícios previdenciários e posterior repasse. Com o avanço das investigações, foi possível identificar os intermediários envolvidos no esquema criminoso Os envolvidos poderão responder, inicialmente, pelos crimes de estelionato previdenciário e associação criminosa.

