Polícia Federal deflagra operação contra tráfico internacional de armas

Ronnie Lessa, acusado do assassinato de Marielle Franco, é um dos alvos da ação, que também realizou prisões nos Estados Unidos

Divulgação / Polícia Federal Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de prisão da Operação Florida Heat no Rio de Janeiro, em Campo Grande e em Miami



A Polícia Federal deflagrou nesta terça, 15, uma operação contra o tráfico internacional de armas dos Estados Unidos para o Brasil, com auxílio do Ministério Público e da Agência de Investigações de Segurança Interna da Embaixada dos EUA. Denominada de ‘Florida Heat’, a operação cumpriu sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em Campo Grande e em Miami, nos Estados Unidos. Um dos alvos da ação é Ronnie Lessa, ex-policial militar e acusado de ter assassinado a vereadora carioca Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em 2018. Elaine Lessa, esposa de Ronnie, foi presa em 2021 por uma acusação de tráfico internacional de armas.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo comprava armas de fogo, peças, munições e acessórios na Flórida, nos Estados Unidos, e enviava ao Brasil em caixas de outros equipamentos, até uma casa no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. De lá, eram retirados por outros integrantes da quadrilha, que montavam os armamentos com o auxílio de impressoras 3D e os vendia para traficantes, milicianos e assassinos de aluguel. O dinheiro para a compra do armamento era enviado do Brasil para os EUA através de doleiros, e um brasileiro dono de churrascarias em Boston recebia e repassava os valores. Os criminosos lavavam o dinheiro através de imóveis residenciais, criptomoedas, ações, veículos e embarcações de luxo – a Justiça decretou o sequestro de bens, avaliados em cerca de R$ 10 milhões.