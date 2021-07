Mulher de Ronnie Lessa é presa novamente após nova condenação

Elaine Lessa foi solta na última sexta, 16, mas voltou à prisão no domingo, 18; agora, ela é acusada de tráfico internacional de armas de fogo

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Os dois foram condenados, na semana retrasada, por descarte de arma de fogo no mar da Barra da Tijuca



A esposa do PM da reserva Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, não ficou nem 48 horas fora da prisão: foi solta na última sexta-feira, 16, e presa novamente neste domingo, 18, agora acusada de tráfico internacional de armas de fogo. A Polícia Federal prendeu Elaine Lessa, mulher de Ronnie, horas depois dela deixar a prisão. Elaine e Ronnie tiveram uma nova prisão decretada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por tráfico de armas. Ela tinha deixado a cadeia na sexta-feira por outro crime. O marido dela está no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, aguardando julgamento em júri popular pela morte de Marielle.

Isso deve acontecer anda neste ano. A defesa do casal afirmou que não teve acesso ao processo. Os dois foram condenados, na semana retrasada, por descarte de arma de fogo no mar da Barra da Tijuca. A suspeita é de que a submetralhadora usada no assassinato de Marielle também tenha sido eliminada no mar. Até hoje, depois de muitas buscas, a arma do crime não foi encontrada. Neste final de semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro também anunciou o promotor que vai assumir temporariamente a vaga de duas promotoras que deixaram o caso de Marielle por insatisfação com o rumo das investigações.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga