Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Sisamnes, que investiga venda de sentenças em MT

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta sexta-feira (20), a segunda fase da Operação Sisamnes, que investiga um alegado esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). A autorização para a ação foi concedida pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram impostas restrições de contato e viagens ao exterior, com a apreensão de passaportes. A operação inclui o bloqueio de R$ 1,8 milhão pertencentes aos investigados e o sequestro de bens imóveis adquiridos por um dos magistrados envolvidos.

De acordo com a PF, “foram detectadas sucessivas operações imobiliárias suspeitas promovidas pelos investigados, com aparente propósito de dissimular a origem ilícita do dinheiro utilizado para financiar a compra de imóveis residenciais e de veículos”. O nome da operação, Sisamnes, remete a um episódio da mitologia persa, onde um juiz foi subornado para emitir uma decisão injusta.

