Polícia Federal extradita foragido da Justiça preso em Portugal

Intercâmbio de informações entre a Polícia Federal do Brasil e a polícia portuguesa possibilitou a localização e prisão do foragido em solo lusitano

Polícia Federal/Divulgação Indivíduo foi preso por ter sido surpreendido por policiais militares em posse de diversas drogas destinadas à comercialização



A Polícia Federal concluiu, nesta terça-feira (11), a extradição de um brasileiro foragido da Justiça de Minas Gerais preso em Portugal. O homem foi escoltado por policiais federais em um voo comercial procedente de Lisboa, Portugal, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins/MG. O Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais publicou a Difusão Vermelha, incluindo o nome do indivíduo na lista de captura internacional da Interpol em agosto de 2023, em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Medina/MG. O indivíduo foi preso por ter sido surpreendido por policiais militares em posse de diversas drogas destinadas à comercialização.

O intercâmbio de informações entre a Polícia Federal do Brasil e a polícia portuguesa permitiu que o foragido fosse localizado e preso em solo lusitano em fevereiro de 2024.