Polícia Federal impede brasileiro de se juntar ao grupo extremista Estado Islâmico

Homem foi preso durante embarque para voo internacional no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo; destino da viagem não foi revelado pela corporação

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Vista do prédio da Polícia Federal em Brasília, no Distrito Federal



A Polícia Federal (PF) informou nesta segunda-feira, 12, que realizou a prisão de um brasileiro que encontrava-se no embarque para sair do país com a intenção de ingressar no grupo extremista Estado Islâmico. Segundo a corporação, foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte contra um homem que tinha a intenção de juntar-se à organização jihadista. Agentes de segurança impediram o rapaz de embarcar em um voo para fora do país e realizaram a prisão do brasileiro ainda no portão de embarque internacional do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O destino do voo em questão, para o qual o brasileiro tentou embarcar, não foi divulgado pela corporação. Além da detenção, foram cumpridos medidas de busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos, em território paulista, e na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, a corporação “apura a conduta criminosa de integrar e promover organização terrorista prevista na Lei nº 13.260/2016, com pena de reclusão de cinco a oito anos e multa, ressaltando que o crime de terrorismo é considerado hediondo pela legislação nacional”.