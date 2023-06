Alcolumbre marca sabatina de Zanin na CCJ para o dia 21 de junho

Indicado por Lula para o STF, advogado será questionado pelos senadores na próxima semana; vice-presidente do Senado será relator da escolha

Pedro França/Agência Senado Senador Davi Alcolumbre durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no dia 29 de março de 2023



O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agendou para a quarta-feira, 21, a sabatina que será realizada com o advogado Cristiano Zanin – indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

