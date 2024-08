Polícia Federal inicia investigação para apurar causa do acidente aéreo em Vinhedo que matou 61 pessoas

Avião caiu em uma área residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo; vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a aeronave em queda vertical antes do impacto

REBECA SCHUMACKER/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de agentes policiais, do Corpo de Bombeiros e carros funerários no local onde um avião caiu no bairro Capela, em Vinhedo



Um acidente aéreo envolvendo um avião da companhia Voepass ocorreu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo. A aeronave, que viajava de Cascavel, no interior do Paraná, para Guarulhos, na Grande São Paulo, caiu em uma área residencial da cidade. O voo 2283 transportava 57 passageiros (a companhia aérea corrigiu a informação de que eram 58) e 4 tripulantes. Nenhum deles sobreviveu. A Polícia Federal já iniciou uma investigação sobre o acidente e montou um gabinete de crise no Aeroporto de Guarulhos. Agentes da PF estão no local e especialistas em acidentes aeronáuticos foram enviados para auxiliar nas investigações. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também enviou investigadores para a cena do acidente. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a aeronave em queda vertical antes do impacto. A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou que a aeronave atingiu uma área residencial.

O Corpo de Bombeiros deslocou sete equipes para o local para realizar o resgate e a contenção de danos. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) expressou pesar pelo ocorrido e está monitorando o atendimento aos familiares das vítimas. A companhia Voepass disponibilizou um telefone de emergência, 0800 9419712, para fornecer informações a passageiros, familiares e colaboradores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas durante discurso em Itajaí (SC). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) viajaram para o local do acidente.

