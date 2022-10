Polícia Federal prende 139 pessoas em operação durante as eleições

Além disso, R$ 161,2 mil em bens e valores foram apreendidos; segunda fase da operação foi deflagrada entre os dias 28 e 30 de outubro

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal concluiu Operação Eleições 2022 neste domingo, 30



A Polícia Federal (PF) divulgou nesta segunda-feira, 31, o balanço final da segunda fase da Operação Eleições 2022. No total, 139 pessoas foram presas e R$ 161,2 mil em bens e valores foram apreendidos, segundo a PF. A segunda fase da operação foi deflagrada entre os dias 28 e 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno das eleições 2022. Ainda de acordo com a PF, foram 43 casos de violação do sigilo do voto, 19 de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral, 17 queixas de boca de urna e 16 de promoção de desordem que prejudicasse o andamento do processo eleitoral. Durante o ano, o órgão contabilizou 1365 inquéritos policiais visando investigar possíveis crimes eleitorais e lavrou 229 termos circunstanciados de ocorrência. Ainda de acordo com o balanço, 487 pessoas foram presas neste ano, além da apreensão de R$ 8,4 milhões em bens e valores.