Polícia Federal prende homem após suspeita de agressão e ameaça durante voo

Passageiro foi detido no Aeroporto de Fortaleza após se desentender com comissários de bordo; ele nega as acusações

Polícia Federal/Divulgação Prisão aconteceu no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, após desembarque do passageiro, que veio de São Paulo



A Polícia Federal (PF) prendeu um homem, de 42 anos, na manhã desta segunda-feira, 20, após suspeita de agressão e ameaça a comissários de bordo durante um voo para Fortaleza. De acordo com a corporação, as ações do suspeito “teriam afetado a segurança do voo”. A prisão aconteceu no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará, após desembarque do passageiro, que veio de São Paulo. Questionado sobre o crime, o homem negou. No entanto, a PF afirmou que ele foi indiciado por atentado contra a segurança de transporte aéreo, conforme o artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. O suspeito segue à disposição da Justiça Federal e o caso será investigado.