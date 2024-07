Polícia Federal realiza operação contra pornografia infantil em Araraquara

Investigação identificou um suspeito de adquirir e armazenar arquivos de fotos e vídeos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes; ele foi preso em flagrante

Divulgação/Polícia Federal Durante a busca, os agentes encontraram diversos vídeos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes no celular do investigado



A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (23) a Operação Covil, destinada a investigar crimes de pornografia infantil na internet. Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. A investigação identificou um suspeito de adquirir e armazenar arquivos de fotos e vídeos contendo pornografia infantil. Com base nas evidências coletadas, a 1ª Vara Criminal de Araraquara expediu um mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na residência do suspeito. Durante a busca, os agentes encontraram diversos vídeos com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes no celular do investigado. Ele foi preso em flagrante por adquirir, possuir ou armazenar registros de abuso sexual infantojuvenil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do celular, foram apreendidos pen-drives e memórias de computador, que serão analisados para verificar se foram usados na prática dos crimes investigados.