Presença da Força Nacional no Rio Grande do Sul é prorrogada por mais 30 dias

Agentes auxiliaram no controle de roubos e furtos, além de orientar as pessoas que necessitavam de ajuda durante as enchentes

José Cruz/Agência Brasil A medida abrange a proteção de pessoas e do patrimônio público, municipal, estadual ou federal



O Rio Grande do Sul contará com o reforço da Força Nacional por mais 30 dias. O governo federal decidiu prorrogar a atuação dos militares no estado após as fortes chuvas e enchentes que afetaram a região. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22) e estende a presença dos agentes até o dia 18 de agosto. Durante o período de atuação, a Força Nacional desempenhou um papel crucial em diversos pontos do território gaúcho. Os agentes auxiliaram no controle de roubos e furtos, além de orientar as pessoas que necessitavam de ajuda.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A prorrogação da atuação visa continuar essas atividades essenciais para a segurança e a ordem pública. Os agentes da Força Nacional participarão de ações de policiamento ostensivo, busca e salvamento, além de serviços imprescindíveis para a preservação da segurança e manutenção da ordem pública. A medida abrange a proteção de pessoas e do patrimônio público, municipal, estadual ou federal.

Publicado por Luisa Cardoso