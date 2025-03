Polícia Federal realiza operação de busca e apreensão em resposta ao ataque no assentamento do MST

Ação, que faz parte da Operação Colheita Justa, foi realizada em cidades como Taubaté e Juazeiro, na Bahia, e resultou na coleta de documentos e materiais que serão submetidos a perícia

Divulgação/Polícia Federal Polícia Federal durante operação de busca e apreensão



A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (13), uma operação de busca e apreensão em resposta ao ataque ocorrido no assentamento do MST em Tremembé, São Paulo, no último dia 10 de fevereiro. A ação, que faz parte da Operação Colheita Justa, foi realizada em cidades como Taubaté e Juazeiro, na Bahia, e resultou na coleta de documentos e materiais que serão submetidos a perícia. O ataque ao Assentamento Olga Benário resultou na morte de duas pessoas: Valdir do Nascimento, de 52 anos, e Gleison Barbosa Carvalho, de 28 anos. Além das fatalidades, seis pessoas ficaram feridas durante a ação violenta, que envolveu a presença de dez invasores armados. Um dos suspeitos foi detido em flagrante por porte ilegal de arma.

A investigação sobre o ataque foi solicitada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que destacou a gravidade da violação de direitos humanos. O presidente Lula também se manifestou sobre o caso, instruindo o ministro do Desenvolvimento Agrário a acompanhar de perto as apurações relacionadas ao incidente. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) denunciou que o assentamento está sob ameaça devido à especulação imobiliária na área, o que pode ter contribuído para o ataque.

