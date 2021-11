Polícia inicia investigação e ouve advogado da família de Marília Mendonça

Autoridades querem ouvir esclarecimentos sobre a contratação do jato usado pela cantora

Washington Alves/Reuters Policias e outras autoridades checam os destroços do avião



A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou a investigação do acidente aéreo que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas. De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a aeronave bateu em um cabo de uma torre de energia no município de Caratinga e depois caiu próximo a uma cachoeira. A primeira testemunha ouvida pelas autoridades mineiras foi o advogado da família de Marília, que prestou esclarecimentos sobre a contratação do jato usado pela cantora. Por ora, os policiais evitam levantar qualquer hipótese. “A gente não pode falar sobre a causa do acidente. Há destroços de uma antena que sugere que o avião tenha colidido com ela”, declarou Ivan Salles, delegado regional da Polícia Civil de Caratinga.