Polícia investiga se ataque a praça em Vila Isabel tinha como alvo um dos líderes do tráfico do Morro dos Macacos

Pedro Henrique Barbosa, conhecido como Marreco ou V7, está entre as quatro vítimas fatais dos disparos; sete pessoas foram atingidas no total

As disputas entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho podem estar por trás do atentado a tiros que ocorreu na praça Barão de Drummond, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (18). A Polícia Civil investiga a relação do crime organizado com os disparos, que atingiram sete pessoas e quatro vieram a óbito. Entre os mortos, estava o Marreco ou V7 (Pedro Henrique Barbosa), um dos cabeças do tráfico do Morro dos Macacos. A região é território do TCP, e os agentes públicos acreditam que o CV deve ser resposável pelo ataque. A investigação do 20° DP de Vila Isabel, diz que desde o início do ano traficantes dos Macacos se instalaram no Morro São João, Engenho de Dentro, e dominado pelo CV.

A razão da mudança seria os valores pago por Scooby, chefe do tráfico nos Macacos. Um testemunha teria revelado que sete traficantes teriam migrado de morro, e polícia chegou ao nome ou apelidos de pelo menos cinco deles. Ainda segundo a investigação, os traficantes que trocaram de morro seriam responsáveis pelos ataques ao Morro dos Macacos.