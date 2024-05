Polícia liberta padre mantido em cativeiro em Osasco

Vítima ficou três dias em poder dos três suspeitos, que fizeram movimentações bancárias na conta do sacerdote

Governo de São Paulo Suspeitos usaram celular da vítima para fazer movimentações bancárias



Policiais militares libertaram nesta quinta-feira (23), um padre que foi mantido refém em uma casa na região de Osasco, na Grande São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, (SSP), três sequestradores foram presos em flagrante. A vítima foi sequestrada pelo trio no último dia (21) quando saía de carro, segundo informações da Polícia Militar (PM). Enquanto mantinham o padre no cativeiro, os criminosos usaram o celular dele para fazer transferências bancárias. A partir de denúncias, a polícia realizou buscas e identificou o endereço dos suspeitos. “Conseguimos estourar o cativeiro e flagrar o trio. A vítima estava deitada. Imediatamente acionamos o resgate”, relatou o tenente Matheus Henrique, da PM, à SSP. O grupo foi preso no local e encaminhado ao 5º Distrito Policial de Osasco. Posteriormente, o veículo do religioso foi localizado pelos policiais.