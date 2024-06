Polícia liberta refém e prende assaltantes que tentaram invadir residência no Jardins, em São Paulo

Duas armas de fogo usadas pelo bando e o veículo com placas adulteradas foram apreendidos. Todos os suspeitos foram encaminhados ao 15° DP

Eles planeamvam assaltar a casa, mas com a chegada da polícia, três deles se entregaram, mas o quarto assaltante resolveu manter os moradores como refém



Quatro homens foram presos na tarde deste sábado (29), após uma tentativa de assalto a uma residência no Jardins, em São Paulo. Segundo informações dos policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar, os criminosos conseguiram acionar a abertura do portão da garagem e entraram no imóvel na Rua Groenlândia, na altura da Rua França, em um Volkswagem Fox. Eles planeamvam assaltar a casa, mas com a chegada da polícia, três deles se entregaram, mas o quarto assaltante resolveu manter os moradores como refém. Os policiais pediram reforços e acionaram o o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). “Com a chegada de viatura da Rota ao local, um dos criminosos resolveu não se entregar e a ocorrência que era de um roubo a residência se transformou em um ocorrência com refém”, explicou , segundo a tenente do Gate, Bruna Cuúpka.

Com as negociações, algumas pessoas foram liberadas, mas o proprietário da casa foi mantido refém. “O criminoso estava violênto e chegou a dar uma coronhada na vítima”, explicou a tenente. Após mais negociações, o homem se entregou e o refém foi liberado. Duas armas de fogo usadas pelo bando e o veículo com placas adulteradas foram apreendidos. Todos os suspeitos foram encaminhados ao 15° DP.