Polícia Militar detém grupo que aplicava golpes no entorno do Morumbi durante shows do Coldplay

Quatro homens foram presos suspeitos de se passarem por vendedores ambulantes; cartões das vítimas eram trocados pelos golpistas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Suspeitos agiam no entrono do Estádio do Morumbi, palco das apresentações do Coldplay em São Paulo



A Polícia Militar de São Paulo (PM) prendeu nesta terça-feira, 14, um grupo suspeito de praticar golpes no entorno do Estádio do Morumbi durante os shows da banda Coldplay. Quatro suspeitos foram detidos por fingirem ser vendedores ambulantes e venderam produtos falsificados para o público. Segundo a PM, agentes faziam a segurança do local quando foram acionados por uma pessoa que tinha sofrido o golpe. A equipe foi até o local onde os suspeitos estavam e constatou que os quatro estavam se passando por vendedores e aplicando os golpes. Várias máquinas de cartões foram localizadas. A PM também encontrou diversos cartões de vítimas. Eles confessaram que a vítima era distraída por um suspeito enquanto realizava o pagamento. Neste momento, o comparsa trocava o cartão por um outro, semelhante ao que a vítima utilizava. Um outro ficava atento à senha digitada na máquina. Com o objeto em mãos, eles realizavam compras e transferências bancárias. Segundo a PM, eles foram conduzidos até uma delegacia da região, onde permanecem presos.