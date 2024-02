Polícia Militar prende 326 pessoas durante o Carnaval no Rio de Janeiro

Durante os quatro dias de folia, 60 adolescentes também foram apreendidos, assim como armas, objetos perfurocortantes e drogas

PAULO CARNEIRO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante o carnaval, a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou a prisão de 326 pessoas, incluindo fugitivos e suspeitos com mandados de prisão em aberto



A Polícia Militar prendeu 326 pessoas e apreendeu 60 adolescentes durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Durante o período do último sábado até a terça-feira, 13, 41 prisões foram resultado de mandados de prisão em aberto contra os suspeitos, enquanto sete indivíduos foram capturados através do uso de reconhecimento facial. Desde o início do ano, o sistema já resultou na prisão de 20 pessoas, através da comparação de imagens das câmeras de monitoramento com um banco de dados contendo informações de 28 mil foragidos da Justiça. Ainda no período, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) conseguiu recapturar cinco fugitivos. Além das prisões, a polícia também apreendeu 35 armas de fogo, incluindo sete fuzis, e mais de 270 objetos perfurocortantes, como facas e tesouras. Também foram apreendidos 15 simulacros de arma de fogo, 2.378 frascos de cheirinho de loló e 4.650 cápsulas de cocaína, além de outras drogas.

Durante os dias de folia, uma ação contra o assédio foi realizada em diversos blocos de rua, no Terreirão do Samba e no Sambódromo. O bordão “Ouviu um NÃO? Respeite a decisão” foi amplamente divulgado, com mais de 36 mil materiais educativos distribuídos para o público. Já o Programa Empoderadas, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, distribuiu mais de 15 mil adesivos e ventarolas para conscientizar os foliões sobre a importância de respeitar o “Não é não” e combater o assédio. Além disso, 60 crianças, filhas de ambulantes que trabalharam nas proximidades do Sambódromo, foram encaminhadas para um abrigo enquanto seus pais estavam trabalhando.

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) prestou atendimento a cerca de 9.000 crianças, fornecendo pulseiras de identificação na região da Marquês de Sapucaí e arredores. Durante a Operação Lei Seca, foram flagrados 773 motoristas dirigindo alcoolizados em todo o Estado e na Sapucaí, 171 motoristas dos carros alegóricos realizaram o teste do bafômetro e todos foram considerados aptos.

Publicada por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA