Deslizamento de terra em mina de ouro deixa nove pessoas presas na Turquia

A presença de cianeto na região pode prejudicar o resgate dos funcionários

AFP Vista do deslizamento de terra em uma mina de ouro localizada na Turquia; funcionários que estavam trabalhando no local ainda estão desaparecidos



Nove pessoas ficaram presas e seguem desaparecidas em um mina de ouro na província de Erzincan, na Turquia, após um deslizamento de terra. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 13, pelo ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede de TV pública TRT Haber. “Uma operação de resgate com uma equipe de 400 pessoas está sendo realizada. Trata-se de um deslizamento de um monte de terra formado pelo acúmulo de terra extraída da mina”, explicou. O sindicato de mineradores afirmou que a terra pode conter cianeto usado para extrair outro, o que pode prejudicar no resgate dos funcionários. O governo alertou que não há possibilidade de fuga de terra para o rio Eufrates, que atravessa a região. O Ministério do Meio Ambiente anunciou medidas “para evitar o derramamento de materiais no Eufrates”. O deslizamento ocorreu por volta das 14h (horário local) e equipes de resgate de cidades vizinhas foram enviadas à região. “Vamos mobilizar todos os nossos recursos para descobrir as razões deste incidente”, ressaltou a empresa responsável pela mina, Anagold.

*Com informações da AFP