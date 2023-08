Polícia Militar prende mais 19 pessoas durante operação no litoral paulista e total chega a 147

Durante oito dias de atuação, agentes conseguiram encontrar nove foragidos da Justiça e apreender 470 kg de drogas na Baixa Santista

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Ações na região começaram após o assassinato de um soldado da Rota, grupo de elite da PM



Mais dezenove pessoas foram presas durante a Operação Escudo, realizada pela Polícia Militar, realizada na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Do total, nove eram procuradas da Justiça e estavam foragidas. Até este sábado, 5, foram deitados 147 suspeitos em oito dias de investigação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que também foram apreendidos 478 quilos e drogas e 22 armas de fogo, entre fuzis e pistolas, foram apreendidas. Além disso, 3.137 automóveis foram vistoriados, dos quais 202 foram removidos, e 1.710 motocicletas, das quais 163 foram recolhidas.

Durante operação, também ocorreram 16 mortes causadas por confrontos com as forças de segurança. O órgão também pontuou que a atuação dos agentes ocorreu ‘em absoluta observância à legislação vigente’. O principal objetivo da ação era sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado na região. As ações na região começaram na última sexta-feira, 28, após o assassinato de um soldado da Rota, grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo. As vítimas teriam entrado em confronto com os agentes de segurança durante a operação. Em nota, a SSP ainda informou que dois agentes foram atacados a tiros na terça-feira, 1º, o que reforçaria a necessidade de patrulhamento ostensivo e da continuidade da operação.