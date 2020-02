Polícia prende 10 suspeitos por morte de jornalista brasileiro no Paraguai

Reprodução/Facebook Jornalista brasileiro Léo Veras foi executado por pistoleiros na fronteira de MS com o Paraguai



O Ministério Público do Paraguai anunciou neste sábado (22) que prendeu dez pessoas suspeitas de envolvimento na morte do jornalista Léo Veras, durante uma megaoperação na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil. Agentes da Polícia Nacional e promotores realizaram buscas em 19 endereços ainda durante a madrugada. Além dos detidos, ainda foi apreendido um carro, diversas armas e aparelhos celulares.

“O veículo Jeep Renegade é de muito interesse para a investigação, porque há elementos importantes que o ligal ao homicídio do jornalista”, afirmou o promotor Marcelo Pecci, da Unidade contra o Crime Organizado, à agência de notícias “IP”.

Léo Veras, que mantinha um site sobre notícias policiais em português e espanhol e era muito conhecido no Mato Grosso do Sul, foi morto no último dia 12, em Pedro Juan Caballero, cidade em que vivia e que faz divisa com Ponta Porã.

Segundo a polícia, o brasileiro foi atingido no quintal de casa por cerca de 12 tiros de pistola 9 milímetros, sendo que um dos disparos acertou a cabeça da vítima, que ainda tentou fugir. Veras chegou a ser encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

*Com EFE