Polícia prende casal suspeito de sequestrar e registar recém-nascido no Rio

Ambos roubaram os documentos da mãe para fazer o registro do bebê, que tinha apenas dois dias, como se fosse filho deles

Um casal foi preso por sequestra um bebê recém-nascido e registrar como se fosse deles nesta sexta-feira, 30. O caso aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ambos enganaram a mãe, depois que ela saiu de uma maternidade, para pegar o bebê. Os dois foram localizados em uma residência no bairro da Piedade, na zona norte da capital fluminense. De acordo com a corporação, as investigações começaram no dia anterior, após informações de que um recém-nascido, até então com apenas dois dias de vida, tinha sido sequestrado. Segundo as investigações, o casal furtou a carteira de identidade da mãe e a declaração de nascimento. Segundo a corporação, o homem utilizou os documentos para registrar a criança como se fosse o pai dela. Segundo a polícia, o bebê foi devolvido à mãe. Agora, os policiais investigam qual seria o destino e se o casal teria participado de outros casos com as mesmas características. O caso é investigado pela 24ª DP (Piedade). O nome dos suspeitos não foram divulgados.