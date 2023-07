Gasolina e gás de cozinha ficam mais baratos a partir deste sábado

Nesta sexta-feira, 30, a Petrobras anunciou uma queda de R$ 2,65 para R$ 2,52 no preço do litro da gasolina para distribuidoras

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Preço do litro da gasolina deve ficar mais barato nos postos brasileiros



O novo preço da gasolina e do gás de cozinha entra em vigor neste sábado, 1º, e deve ficar mais barato aos motoristas. Nesta sexta-feira, 30, a Petrobras anunciou uma queda de R$ 2,65 para R$ 2,52 no preço do litro da gasolina para distribuidoras. O novo valor representa uma redução de 5,3%. A medida representa baixa de R$ 0,14 por litro vendido nas refinarias para as distribuidoras. A petroleira já havia realizado uma redução na gasolina em 15 de junho. Já o diesel e o gás de cozinha tiveram os preços reduzidos em 16 de maio. Especificamente sobre o gás de cozinha, a Petrobras também vai reduzir em R$ 0,10 por quilo (-3,9%) o preço médio de venda para as distribuidoras. Assim, o valor vai passar de R$ 2,53 para R$ 2,43 por quilo, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilos. “A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional. Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, escreveu a estatal em nota nesta sexta-feira.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.