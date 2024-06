Polícia prende coach de Djidja Cardoso, ex-namorado e duas pessoas ligadas a salão de beleza da família

Bruno Roberto da Silva Lima, ex-namorado de Djidja, e o coach Hatus Silveira foram recolhidos devido a inconsistências em seus depoimentos

Divulgação/Polícia Civil Amazonas Polícia Civil do Amazonas concedeu entrevista coletiva sobre o caso na sexta-feira (7)



A Polícia Civil do Amazonas realizou a prisão, neste sábado (8) do ex-namorado e de um coach da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, que faleceu no final de maio, por suspeita de overdose de ketamina. Além deles, duas pessoas ligadas ao salão Belle Femme, da família Cardoso, também foram detidas. Bruno Roberto da Silva Lima, ex-namorado de Djidja, e o coach Hatus Silveira foram recolhidos devido a inconsistências em seus depoimentos. A prisão ocorreu durante a 2ª fase da Operação Mandrágora, vinculada ao inquérito aberto no 1° DIP. O óbito da ex-sinhazinha do Boi Garantido está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) como “morte a esclarecer”, sem indícios de homicídio até o momento. Bruno é suspeito de ter abandonado o carro de Djidja logo após sua morte, que foi encontrado uma semana depois em uma avenida de Manaus. Já o coach Hatus Silveira, que se apresentava como personal trainer e acompanhava a ex-sinhazinha em treinos, também foi detido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Civil considera o empresário José Máximo Silva de Oliveira, dono da clínica veterinária Max Vet, como foragido. A clínica está sendo investigada por suspeita de fornecimento de ketamina para a família Cardoso. Em 31 de maio, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na clínica, recolhendo materiais para análise das substâncias. Documentos também foram apreendidos durante a operação.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA