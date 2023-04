Polícia prende dois adultos e apreende quatro adolescentes em operação contra violência nas escolas em SC

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José, Biguaçu, Brusque, Blumenau, Capinzal e Campo Erê

Divulgação/Polícia Civil de Santa Catarina Polícia Civil investigou 98 casos desde o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau



Duas pessoas foram presas e quatro menores foram apreendidos pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quinta-feira, 20, em operação contra a violência nas escolas. No total, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, São José, Biguaçu, Brusque, Blumenau, Capinzal e Campo Erê. De acordo com a polícia, a ação visa manter a vigilância contínua na segurança dos estudantes e também busca identificar e responsabilizar adolescentes e adultos que disseminam informações falsas sobre ataques em escolas no estado. A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Segundo balanço da Polícia Civil, foram investigados 98 casos no estado, 38 pessoas conduzidas para a delegacia, 28 adolescentes apreendidos e 18 presos. Não houve nenhuma tentativa de ataque. As investigações foram iniciadas após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças. Outras cinco ficaram feridas. O autor do ataque foi detido. O caso ocorreu no dia 5 de abril.