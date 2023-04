Traficante finge estar com tuberculose para evitar prisão no Rio de Janeiro

Edvanderson Gonçalves Leite, conhecido como Deco, deu entrada em uma unidade de saúde após ser baleado em conflito, mas médicos suspeitaram da situação e acionaram agentes de segurança

Reprodução/Jovem Pan News Edvanderson Gonçalves Leite, um dos chefes do tráfico de drogas da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio



Um dos chefes do tráfico de drogas da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, tentou se passar por um paciente com tuberculose para não ser preso nesta semana. Edvanderson Gonçalves Leite, conhecido como Deco da CDD, de 57 anos, deu entrada em uma unidade de atendimento na Rocinha, na zona sul, para tentar escapar da polícia. Ele tinha acabado de ser baleado em um confronto com policiais militares na Cidade de Deus e fugiu da localidade. O objetivo dele ao fingir que tinha tuberculose era o de ficar isolado, ja que a doença é transmissível. No entanto, médicos da unidade de saúde suspeitaram da situação e entraram em contato com agentes de segurança da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha. Os policiais foram até o local e conseguiram prender o criminoso. Deco era um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá, onde fica a Cidade de Deus, desde o início de 2023 há um conflito intenso entre traficantes e milicianos. que disputam territórios e negócios.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga