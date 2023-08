Polícia prende estrangeiro suspeito de ser maior receptador de celulares do Brasil

Criminoso foi preso no centro de São Paulo nesta terça-feira, 8, com mais de 300 celulares; estrutura criminosa ficava na rua Guaianazes

Divulgação/Polícia Civil Ao todo, foram apreendidos 314 celulares com o suspeito



Agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo prenderam um estrangeiro natural de Guiné-Bissau suspeito de ser o maior receptador de celulares furtados no Brasil e de liderar um grupo que desbloqueava celulares e acessava dados pessoais e aplicativos bancários. A prisão foi realizada na noite desta terça-feira, 8, na região central da cidade de São Paulo. Foi encontrada uma base de operações na rua Guaianazes, na região dos Campos Elíseos, onde o grupo chefiado pelo estrangeiro recebia os celulares roubados. Com ele, foram apreendidos 312 celulares. Do total, ao menos 64 tinham queixa de roubo ou furto.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito. A estrutura de informática encontrada no local permitia que ele desbloqueasse os celulares e pudesse acessar dados pessoais das vítimas. As autoridades acreditam que as informações extraídas pelo guineense eram repassadas para outros criminosos para que fossem aplicados golpes nas vítimas. De acordo com as investigações, outra finalidade da base era o envio de celulares para outros países. O guineense foi autuado pelo crime de receptação qualificada, que tem pena que varia de três a oito anos, além de multa.