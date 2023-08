Tarcísio assina contrato nesta quarta para retomar obras do Rodoanel

Governador de São Paulo espera recomeçar os trabalhos ainda em 2023

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador Tarcísio de Freitas na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, onde aconteceu o leilão para a concessão do lote Rodoanel Norte



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai assinar nesta quarta-feira, 9, às 17 horas, no Palácio dos Bandeirantes, o contrato para a retomada das obras do Trecho Norte do Rodoanel. Os trabalhos estão paralisados desde 2018 e o republicano espera recomeçá-los ainda em 2023. O Estado concedeu a construção e a operação da última alça do anel viário da Grande São Paulo à iniciativa privada em março. A expectativa é de que o governo desembolse cerca de R$ 1 bilhão para a finalização das obras.

Já os R$ 2,4 bilhões restantes serão custeados pela Via Appia, fundo de investimentos que venceu a concessão da obra. O fundo terá direito ao pedágio da rodovia. O valor será de R$ 0,16 por quilômetro, ou seja, R$ 7 para os motoristas que percorrerem os 44 quilômetros do Trecho Norte. A Via Appia deve investir R$ 1,8 bilhão durante os 31 anos de vigência do contrato de concessão em serviços de operação e manutenção das pistas. O governo estima que 15 mil empregos sejam abertos com a retomada das obras. Além disso, o Estado prevê que o novo trecho vai retirar 18 mil caminhões do trânsito da capital por dia, com maior impacto na Marginal do Tietê e na área urbana da Rodovia Presidente Dutra.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini.